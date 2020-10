Roma: Parco delle Tre Fontane. Rimosso insediamento abusivo

Dieci le persone identificate questa mattina a seguito di un intervento congiunto tra il Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale e dall’ VIII Distretto Tor Carbone, diretto da Moreno Fernandez in via Virgilio Maroso, all’interno del Parco delle Tre Fontane. Gli agenti, intervenuti per lo sgombero e la bonifica di un insediamento abusivo all’interno dei giardini, hanno fermato 10 persone di nazionalità romena tra i 40 ed i 50 anni, sulle quali sono tuttora in corso accertamenti sull’identità e regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. Sul posto operatori della Sala Operativa Sociale per l’eventuale assistenza alloggiativa e del Dipartimento Tutela Ambientale per la rimozione di masserizie, suppellettili, rifiuti e la contestuale bonifica dell’area.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/17335f8ec1e00b580480509956