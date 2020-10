Halloween: Divertimento in sicurezza a Leolandia

21 Ottobre 2020 – A Leolandia la magia di Halloween continua, per regalare a grandi e piccini gli ultimi momenti di allegria e spensieratezza prima della chiusura di Domenica 8 Novembre. Un divertimento da vivere in sicurezza, nel pieno rispetto degli ultimi DPCM, che hanno introdotto nuove misure a tutela di ospiti e dipendenti, a cui il parco non si è fatto trovare impreparato. Largo dunque alle innumerevoli proposte dell’unico Halloween che non fa paura, tra dolcetti e scherzetti da condividere con mamma, papà e tutti i beniamini dei cartoni animati che si incontrano solo a Leolandia: i PJ Masks, Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir e il Trenino Thomas. Tra ritrovi di zucche parlanti e scope incantate alle prese con la scuola di volo, riscuotono notevole interesse le attrazioni più amate da grandi e piccini, come quelle di PJ Masks City, l’area a tema inaugurata nel 2020 dedicata all’omonima serie TV: dal Gufaliante al Quartier Generale fino al Museo, PJ Masks City ripropone fedelmente tutti i luoghi chiave del cartone animato, offrendo l’opportunità di scattare una foto ricordo con Gattoboy, Geco e Gufetta.

Garantiti anche gli spettacoli all’aperto, organizzati con un sistema di bolli che permette a tutti gli spettatori di identificare con facilità la propria posizione in platea, garantendosi ottima visibilità e distanziamento adeguato. A Cowboy Town, ad esempio, si può assistere a “La Cerimonia dei Sortilegi”, dedicato alla nascita di una streghetta che, non senza qualche piccolo e divertentissimo inconveniente, imparerà a fermare il tempo e ad animare i suoi giocattoli. Al palco dei Pirati, invece, largo alle avventure della ciurma di Leolandia alle prese con i misteriosi segreti di un faraone e delle sue mummie: riusciranno i pirati a resistere alla tentazione di fissare negli occhi il serpente dorato per non trasformarsi in sabbia?

E ancora, i preparativi della pozione magica con Leo e Mia sul palco Minitalia e, nella LeoArena, lo straordinario musical Fantasmi, che racconta le imprese di una banda di acchiappa fantasmi nell’antica biblioteca di Leolandia, tra coreografie acrobatiche ed effetti speciali. David Tommaso, direttore Marketing e Vendite Leolandia dichiara: “Continuiamo ad offrire a tutti i nostri ospiti, anche in questi ultimi 3 weekend di apertura, un’esperienza di visita “sicuramente divertente”, come recita il nostro motto. Considerata la situazione e l’orientamento del Governo, abbiamo tuttavia scelto in via precauzionale e non senza rammarico di rinunciare al Natale Incantato. Stiamo lavorando per tornare operativi nel mese di marzo, con tante novità per festeggiare insieme ai nostri ospiti nel corso di tutto il 2021 il 50° anniversario dall’apertura del parco”. E per chi vuole approfittare, anche negli ultimi giorni di apertura del parco sarà in vigore la promozione che regala a tutti gli ospiti un ingresso omaggio da utilizzare nel 2021. Tutti i dettagli, inclusi il regolamento delle promozioni, gli orari e i giorni di apertura del parco sono disponibili sul sito www.leolandia.it .