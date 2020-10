Milano, un etto di cocaina nel reggiseno: la Polizia arresta donna incensurata

Ieri mattina, in via Padova, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato una donna che, alla guida di un’automobile, effettuava manovre pericolose zigzagando nel traffico cittadino. I poliziotti si sono posti all’inseguimento della vettura e, una volta raggiunta, le hanno imposto l’alt. La donna ha assunto un atteggiamento nervoso, insospettendo ulteriormente gli agenti. La perquisizione, compiuta da una poliziotta, ha portato al rinvenimento e sequestro di 108 grammi di cocaina che la 43enne italiana nascondeva nel proprio reggiseno. Incensurata, è stata arrestata per detenzione e spaccio di stupefacenti. (foto di repertorio)

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f8ffdf0ca983665885845