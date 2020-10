Novara, ritrovati i due dispersi in zona Ara a Grignasco

Sono stati ritrovati i due residenti di Romagnano Sesia che si erano dispersi nella giornata di ieri intorno alle 12:30 in frazione Ara, nel comune di Grignasco. I due erano partiti da Ara per una passeggiata ma una volta arrivati nei pressi del bivio tra i sentieri 771 e 770 hanno perso l’orientamento, anche a causa delle piante abbattute dal maltempo dei giorni scorsi. Uno dei due è anche caduto, riportando delle escoriazioni alla testa e a una gamba. La squadra dei Vigili del fuoco di Borgomanero li ha rintracciati, verso le 14:30, nel parco del Femera con le attrezzature GPS. Raggiunti su una costa impervia, li hanno poi accompagnati in sicurezza fino a Bettole, alla sede del parco, frazione di Borgosesia. (can)

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=68099