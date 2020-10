Stop alla movida in giorni critici

La circolare del Viminale inviata alle Prefetture del nostro Paese prevede che possa avvenire una chiusura localizzata nelle zone, vie o piazze che favoriscono gli assembramenti di persone al fine di evitare la propagazione del contagio. Si tratta però di uno stop solo per giornate ritenute a più alto flusso di persone, come per esempio il week end. ‘eventuale chiusura può avvenire solo tramite un’ordinanza del Sindaco dopo un confronto col Prefetto e sentito il parere delle ASL. Allo scopo di interdire temporaneamente alla frequentazione questi luoghi, prevalentemente durante le ore della “movida”, può essere richiesto l’utilizzo dell’esercito. Per quel che riguarda lo sport è consentito a livello nazionale e regionale, ma sono vietati gli sport da “contatto”, tra i quali anche il calcetto.

FMP