Coronavirus: oltre 16 mila i nuovi casi, 136 i morti e aumento terapie intensive (+66)

MILANO – Sono 16.079 i nuovi positivi in Italia, a fronte di 170.392 tamponi. Ancora in crescita i decessi: sono 136 quelli di oggi a fronte dei 127 di ieri. Il totale delle vittime arriva così 36.968. Questi i dati diffusi dal ministero della Salute. Continuano ad aumentare anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: +66 da ieri, quando l’incremento era stato di 56, per un totale di 992 posti letto occupati. Sono sei le regioni in cui si sono registrati più di mille nuovi casi: Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1,541), Veneto (1.325), Lazio (1.251) e Toscana (1.145).

Fonte: Agenzia dire.it