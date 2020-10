Coronavirus. Zampa: Milano zona rossa? Decidano istituzioni ed esperti

Servono provvedimenti rigorosi per fermare questi numeri

(DIRE) Milano, 22 Ott. – “Milano deve prendere le misure necessarie, compresa eventualmente diventare la zona rossa, ma questa valutazione la possono fare gli scienziati e gli esperti a cui il sindaco Sala e il presidente Fontana si stanno gia’ rivolgendo. Milano, come tutte le grandi citta’, e’ in sofferenza e bisogna prendere provvedimenti rigorosi per fermare questi numeri”. Cosi’ la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa a 24Mattino su Radio 24. (Mas/ Dire) 11:36 22-10-20