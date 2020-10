Grave incidente a Bruzzano Zeffirio, in provincia di Reggio Calabria, due ragazzi a bordo di uno scooter sono caduti in un torrente. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute. I due giovani sono stati trasportati in ospedale, ai Riuniti di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenute due autoambulanze da Bianco e da Palizzi, allertate dalla Centrale di Reggio.