Milano, anche oggi vibranti proteste sotto Regione Lombardia a causa del coprifuoco

Oggi nel tardo pomeriggio ancora proteste sotto la sede della Regione Lombardia a Milano contro il coprifuoco stabilito al fine di contenere l’attuale aumento dei contagi da coronavirus. Preoccupazione, ansia e malcontento da parte dei lavoratori che temono le ricadute economiche nefaste dovute alle nuove disposizioni anti-covid stabilite dal Governatore Attilio Fontana. La categoria più colpita da questa decisione è quella dei ristoratori ed in generale gli operatori oltre che i fruitori della movida. Questa notte, il primo giorno del coprifuoco che dalle 23.00 sino alle 05.00, obbligherà le persone a rimanere in casa. Per spostarsi in quel lasso di tempo sarà necessaria l’autocertificazione che riporti i comprovati motivi di lavoro, salute, necessità o urgenza, pena sanzioni che possono arrivare sino a 3 mila euro.

Scarica l’autodichiarazione

FMP