Agricoltura. Coldiretti: UE investa su cibo in era covid con nuova pac

(DIRE) Roma, 23 Ott. – "Occorre salvaguardare un settore chiave per la sicurezza e la sovranita' alimentare soprattutto in un momento in cui, con l'emergenza Covid-19, il cibo ha dimostrato tutta la sua strategicita' per difendere l'Europa dalle turbolenze provocate dalla pandemia che ha scatenato corse agli accaparramenti e guerre commerciali con tensioni e nuove poverta'". E' quando afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, in riferimento al voto sulla nuova politica agricola comune (Pac) dell'Europarlamento. "Un obiettivo che puo' essere raggiunto solo garantendo un budget adeguato a sostegno degli agricoltori per fare fronte alle nuove sfide ambientali e climatiche e non dipendere dall'estero per cibo e bevande che sono diventanti un elemento strategico per la ripresa economica dell'Ue- spiega Prandini- Serve una Pac forte, semplice ed efficace e con risorse adeguate per garantire la competitivita' delle imprese e consentire di svolgere un ruolo essenziale nel presidio territoriale, nel contrasto alla crisi climatica e contro il dissesto idrogeologico. Nell'ambito del dibattito ancora aperto sul Quadro Finanziario Pluriennale e' pertanto necessario superare lo storico squilibrio nei fondi europei assegnati all'agricoltura italiana che si colloca al primo posto della classifica europea per valore aggiunto ma e' la meno sostenuta tra quelle dei principali Paesi europei dove in vetta alla classifica ci sono al primo posto la Francia, seguita da Germania e Spagna. E' necessario tenere conto delle differenze dei costi di produzione all'interno dell'Unione Europea per garantire la competitivita' delle imprese". Oggi l'agricoltura, conclude la Coldiretti, "e' anche la piu' green d'Europa, con 305 specialita' Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60mila aziende agricole bio, e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari".