Coronavirus. De Luca: In Campania chiudiamo tutto come a Marzo

“Coprifuoco non basta più, ora lockdown”

(DIRE) Napoli, 23 Ott. – “Comunichero’ al governo non solo la mia richiesta di lockdown per tutta l’Italia, su cui decidera’ il governo, ma per quello che riguarda la Campania procederemo in direzione della chiusura di tutto”. Cosi’ Vincenzo De Luca, presidente della Regione, in diretta su Facebook. “Avevamo immaginato, con l’ordinanza che entra in vigore oggi, di introdurre una misura parziale, ma per i dati che abbiamo non basta piu’. Dobbiamo decidere di chiudere tutto”, ha spiegato De Luca, annunciando che in Campania “faremo quello che riteniamo piu’ giusto. Chiuderemo tutto, secondo lo schema gia’ conosciuto ad aprile e marzo: chiusura di tutto, tranne le attivita’ essenziali, e stop alla mobilita’ interregionale e fra comuni. Cioe’ quello che abbiamo fatto a marzo”. (Nac/Dire) 17:26 23-10-20