Coronavirus. Lombardia, +5.000 positivi (1.000 Milano) e 350 ricoveri

Fontana: Faremo di tutto per evitare lockdown nazionale

(DIRE) Milano, 23 Ott. – “La linea epidemiologica sta salendo, oggi in Lombardia ci sono 5.000 positivi in piu’. Il virus ha ripreso a circolare”. Sono le parole con le quali il governatore Attilio Fontana ha iniziato il suo punto stampa a Palazzo Lombardia. “A Milano citta’ i nuovi contagiati sono attorno ai 1.000. In tutta la regione ci sono stati circa 350 ricoveri in piu’ e le terapie intensive raggiungono complessivamente quota 170 (ieri erano 156 ndr)”, aggiunge. Sollecitato nuovamente sulla possibilita’ di un lockdown nazionale, Fontana ribadisce che “finche’ non si arriva a condizioni drammatiche, bisogna fare di tutto per evitarlo”. (Nir/Iaz/ Dire) 17:34 23-10-20