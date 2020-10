(DIRE) Roma, 23 Ott. – Sono 19.143 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 16.079. L’aumento dei nuovi positivi nelle 24 ore e’ di 3.064. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 182.032 tamponi, con un aumento di 11.640 rispetto ai 170.392 di ieri. Cosi’ i dati del Ministero della Salute. In netto calo i morti per covid nelle ultime 24 ore. Ieri i decessi erano stati 136, oggi sono 91, in calo di 45. (Rai/ Dire) 17:07 23-10-20