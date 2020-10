Meteo: Italia in bilico tra sole e temporali per tutto il week-end

12:01 – Si preannuncia un Week End incerto, tra piogge, temporali e Sole, soprattutto al Centro e al Nord Italia, in particolare in Lombardia e Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Tali regioni saranno colpite da improvvisi temporali dovuti prevalentemente alle alte temperature marine che, in contrasto con quelle atmosferiche, producono nubi temporalesche. Il Sud Italia invece avrà un generale bel tempo, interrotto da qualche nube o pioggia di passaggio. La serata di Sabato invece porterà su Campania e Basilicata lievi piogge con sfondo temporalesco. La situazione italiana resterà comunque instabile per tutto il Week End.

