Nuovo aggiornamento WhatsApp: ” You can now mute a chat forever”

11:38 – I nuovi aggiornamenti di WhatsApp permetteranno di far tacere per sempre le chat indesiderate, dalle quali non si può uscire. L’opzione si unirà a quelle già esistenti per “otto ore”, per “una settimana” e per “un anno”, e non sarà irreversibile, infatti l’utente potrà liberamente scegliere se, come e quando desilenziare la chat. Whatsapp ha annunciato la novità su Twitter con una semplice frase ” You can now mute a chat forever” (“Ora puoi silenziare una chat per sempre”) ed ha già riscosso un grande successo tra gli utenti.

SM