Pelé, calciatore del Secolo compie 80 anni: una vita di successi, goal e sogni realizzati

10:51 – Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelé, il miglior calciatore al Mondo, oggi compie 80 anni. Una carriera di tutto successo iniziata fin da piccolissimo quando, per giocare a calcio, doveva usare un calzino arrotolato, perchè la sua famiglia, estremamente povera, non poteva permettersi l’acquisto di un pallone. Scoperto nel 1956 da Waldemar de Brito, Pelé giocò per il Santos dall’età di 15 anni, e il il 7 Luglio 1957 debuttò nella Nazionale Brasiliana. La sua carriera si concluse ufficialmente nel 1971, dopo aver disputato con la maglia del Brasile in totale 92 partite (67 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte) realizzando 77 reti (miglior cannoniere della Nazionale brasiliana di sempre con una media 0,837 gol a partita) e vincendo tre Mondiali, continuò tuttavia a scrivere biografie e partecipare a convegni e conferenze sul calcio. Nella sua carriera ha ricevuto moltissimi premi, medaglie ed encomi tra i quali “Miglior giovane dei Mondiali di Svezia” del 1958, l’inserimento nella National Soccer Hall of Fame nel 1993, la FIFA World Cup All-Time Team, è stato “Atleta del Secolo” del CIO nel 1999, “Calciatore del secolo” della FIFA nel 2000 con Diego Armando Maradona, è divenuto Patrimonio storico-sportivo dell’umanità del Brasile nel 2011, e infine ha ricevuto il Pallone d’oro FIFA – Prix d’Honneur nel 2013.

SM