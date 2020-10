L’Università «La Sapienza» di Roma ha indetto una serie di concorsi per la copertura di 17 posti per Ricercatori di tipo B presso vari dipartimenti. I dipartimenti interessati sono:

Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali

Dipartimento di Medicina traslazionale e di precisione

Dipartimento di Lettere e culture moderne

Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti”

Dipartimento di Pianificazione design tecnologia dell’architettura

Dipartimento di Scienze sociali ed economiche

Dipartimento di Scienze politiche

Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive

Dipartimento di Medicina molecolare

In tutti i casi la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 5 Novembre 2020. Per tutti i dettagli relativi alla disponibilità dei posti in ciascun dipartimento, i requisiti richiesti e le modalità di invio della candidatura, visita la sezione dedicata sul sito dell’Istituto.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/La-Sapienza-concorso-per-17-ricercatori.aspx