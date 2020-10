Australia: sub sopravvive ad attacco squalo, grave. Brutta avventura per pescatore di 59 anni

Un pescatore subacqueo professionista è sopravvissuto all’attacco di uno squalo, al largo della barriera corallina di Britomart domenica pomeriggio (ora locale). L’uomo, 59 anni, è ricoverato in gravi, ma stabili, condizioni in un ospedale di Townsville dove è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico. Ha gravi ferite alla coscia provocate da uno squalo. L’uomo stava nuotando, quando è stato attaccato da un grande squalo bianco. I sub della stessa compagnia, sono riusciti a portarlo a riva e a lanciare l’allarme. Il dipartimento della pesca ha inviato operatori sul luogo per cercare di catturare l’animale e ucciderlo. Critici gli ambientalisti della Taronga Conservation Society Australia. Quest’anno, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sette persone sono già morte a causa di un attacco di squalo in Australia. Due di loro sono morti nel Queensland.

