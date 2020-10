Coronavirus. Muccino: nessun motivo per chiudere cinema e teatri

In ultimi mesi al massimo 10 persone per ogni spettacolo

(DIRE) Roma, 25 Ott. – “Chiudere i cinema e i teatri dice solo una cosa: che nessuno tra coloro che hanno voluto questa misura, si e’ preso la briga di andare al cinema negli ultimi due mesi. Avrebbe trovato al massimo 10 persone in sala per ogni spettacolo. Al massimo! Non ce n’era davvero motivo”. Lo scrive su twitter il regista Gabriele Muccino. In un altro Tweet Muccino scrive: “Mi permetto di ricordare che il box office nelle sale è precipitato delll’80/90percento rispetto ad un anno fa. I cinema sono praticamente vuoti. La media è di 5 spettatori per spettacolo. Gli esercenti non riusciranno mai più a riaprire se gli fate questo”. (Vid/ Dire) 16:07 25-10-20