Reggio Calabria, Falcomatà presenta la sua “nuova” Giunta. Inizierà adesso il 2 Tempo?

Il neo-rieletto Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha presentato la nuova Giunta che lo accompagnerà durante il “secondo Tempo” nel suo secondo mandato. I “compagni” di squadra, (per rimanere in gergo calcistico) sono stati presentati alla stampa tra le preziose inferriate dell’opera di Tresoldi sul Lungomare Falcomatà. Vengono in pratica riconfermati alcuni ed ad altri viene data una mansione differente: Demetrio Delfino da Presidente del Consiglio Comunale diverrà assessore (Welfare e Politiche Sociali); Irene Calabrò riconfermata al Bilancio, riconfermato anche Giovanni Muraca (lavori Pubblici) e Paolo Brunetti diverrà assessore (Ambiente e Polizia Municipale). In giunta anche Rocco Albanese (Manutenzioni) e Mariangela Cama (Urbanistica) e Giuseppina Palmenta (turismo, sport e giovani). Infine la nomina che ha fatto più “discutere” l’ex Parlamentare del PdL poi NCD Rosanna Scopelliti, figlia del compianto giudice ucciso dalla ‘Ndrangheta, che si occuperà della cultura e dell’istruzione. Unico “mistero” ancora è il nome del Vice-Sindaco, ma il primo cittadino reggino annuncia che lo svelerà a breve. La città di Reggio Calabria ha urgente bisogno che si ripristino alcuni vitali servizi basilari: acqua, pulizia, viabilità e sicurezza…

FMP