“Click Day” Decreto flussi migranti stagionali 2020: sito in tilt. Illusi migliaia di datori e lavoratori

Lo “Sportello dei Diritti”: segnalazioni da tutta Italia. Il Ministero dell’Interno ripeta la procedura

A partire dalle 9 della mattina odierna per migliaia di datori di lavoro e quindi altrettanti lavoratori migranti si sarebbe dovuta espletare la procedura d’inoltro telematico per le domande di nulla osta al lavoro stagionale. Si sarebbe, perché il condizionale è d’obbligo, in quanto da tutt’Italia giungono segnalazioni di un sito in tilt che ha, nei fatti, impedito a partire dall’ora fatidica, per l’appunto le 9.00, la trasmissione di migliaia di domande già predisposte nel poco tempo concesso tra la pubblicazione del Decreto lo scorso 12 ottobre e la data di oggi prevista, come detto, per l’inoltro. È assurdo, quindi, che il Ministero dell’Interno si sia fatto trovare impreparato per una procedura che si ripete ormai da anni con lo stesso sistema, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” e che a fronte di tanti che si trovavano già davanti ai pc sono state pochissime le domande che si è riusciti a trasmettere nell’immediatezza. È, evidente, dunque, che quanto sta accadendo debba trovare immediata soluzione che non può non essere la più logica stante l’ingiustizia che si è verificata: la ripetizione della procedura.

Comunicato Stampa Sportello dei Diritti