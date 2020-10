(DIRE) Roma, 27 Ott. – “Sono in aumento i casi tra gli anziani. Siccome sono tra quelli col maggiore rischio di complicanze ed esito fatale, e’ bene proteggerli o purtroppo ci sara’ una crescita dei decessi”. Cosi’ il presidente dell’Istituto superiore di Sanita’ (ISS) Silvio Brusaferro, in conferenza al ministero della Salute sulla situazione epidemiologica del coronavirus in Italia. (Sor/Dire) 17:51 27-10-20