Reggio Calabria, nuove misure per l’accesso dei visitatori presso i cimiteri

Si comunica che è stata emanata l’ordinanza sindacale n.114 del 27 ottobre 2020 che dispone nuove misure per l’accesso dei visitatori presso i cimiteri comunali dal prossimo 28 ottobre al 4 novembre.

“Considerato che nelle giornate sopra dette, è prevedibile un maggiore afflusso dì visitatori ai cimiteri comunali con conseguente determinarsi di condizioni di rischio di contagio in contrasto con le misure precauzionali anti Covid dettate dalle norme sopra richiamate;

Ritenuto pertanto di dover adottare misure idonee a scongiurare il predetto rischio a tutela della salute pubblica;

Ordina l’accesso dei visitatori ai cimiteri comunali, nelle date da mercoledì 28 ottobre 2020 e sino a tutto mercoledì 4 novembre 2020, sia subordinato alla rigorosa osservanza delle seguenti misure precauzionali:

a) misurazione della temperatura corporea;

b) obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

c) obbligo di mantenere una distanza interpersonale minima di un metro;

d) divieto assoluto di assembramenti.

Dispone che il responsabile dell’Ufficio Cimiteri adotti le iniziative ed i provvedimenti necessari affinché:

– in ogni cimitero siano presenti idonee unità di personale, munite delle attrezzature e dei dispositivi necessari per la misurazione della temperatura corporea, che provvedano ad effettuare la misurazione stessa ai visitatori, impendendo l’accesso a coloro i quali riportino una temperatura superiore ai 37,5°;

– che il personale sopra detto provveda, altresì, a contingentare e regolamentare gli ingressi in modo da evitare che si verifichino assembramenti;

– che sia altresì impedito l’accesso ai visitatori non muniti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

– che siano apposti all’ingresso di ogni cimitero cartelli informativi sulle presenti misure precauzionali.”

Il testo è disponibile al seguente link: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo110955.html