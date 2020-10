Covid. 24.991 Casi positivi, quasi 3mila in più, ma record tamponi: 198.952, 205 i decessi

(DIRE) Roma, 28 Ott. – Sono 24.991 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore, quasi tremila in piu’ di ieri, a fronte di 198.952 tamponi effettuati, il record giornaliero. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Ieri erano stati 21.994 nuovi casi con 174mila tamponi, lunedi’ 17.012 nuovi casi con 124mila tamponi. Sono 205 i morti registrati per il coronavirus nelle ultime ventiquattro ore in Italia. Ieri erano stati 221, lunedi’ 141. (Sor/Dire) 17:18 28-10-20