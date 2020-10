(DIRE) Napoli, 28 Ott. – Continua il lavoro dei vigili del fuoco nel quartiere orientale di San Giovanni a Teduccio dove e’ crollata una palazzina di due piani. I pompieri vogliono escludere che nell’edificio di via detta Innominata a Napoli ci siano persone sotto le macerie. Team usar e unita’ cinofile in azione, mentre i mezzi per il movimento terra rimuovono i detriti gia’ ispezionati. Per il momento non ci sono feriti e non risultano presenze umane tra le macerie. (Nac/Dire) 18:12 28-10-20