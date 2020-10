Contratti dipendenti Regione, l’assessore Talarico incontra i sindacati

Le organizzazioni sono state convocate per il 3 novembre. Saranno definiti importanti istituti, tra cui la Peo

Bilancio – Catanzaro, 29/10/2020

Le organizzazioni sindacali sono state convocate in Regione Calabria per martedì 3 novembre al fine di definire, in sede di contrattazione decentrata, l’attuazione di importanti istituti contrattuali, tra cui le Progressioni economiche orizzontali, da molto tempo attesi dal personale non dirigenziale.

La convocazione avviene a pochi giorni dalla riunione della giunta regionale del 26 ottobre, nel corso della quale – su proposta dell’assessore alle Politiche del personale, Francesco Talarico – è stata approvata la deliberazione 326, l’atto in seguito al quale può essere avviata la contrattazione collettiva decentrata integrativa, anno 2020, per il personale del comparto.

«L’incontro del prossimo 3 novembre – afferma Talarico – sarà un importante momento di confronto con le organizzazioni sindacali per definire alcuni istituti contrattuali che il personale non dirigente della Regione Calabria attende da diverso tempo. Questa amministrazione, fin dal suo insediamento, ha fatto del confronto la sua stella polare. E così sarà anche nel futuro».

