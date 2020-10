Covid. Arcuri: Oggi rispetto a Marzo è un altro mondo

(DIRE) Roma, 29 Ott. – “Il 21 marzo il 52% dei positivi si cura a casa, ieri il 94%. Quello stesso giorno il 41% dei positivi si trovava in ospedale, ieri solo il 5%, il 7% invece era in terapia intensiva, ieri appena lo 0,6%. Sempre in quel giorno erano stati fatti 26.000 tamponi, ieri 198.000, 8 volte in piu’… Per dirla in modo semplice oggi siamo in un altro mondo rispetto a marzo. Prima il virus correva piu’ forte di noi, colpiva e uccideva, ora lo intercettiamo. Prima c’era un esercito di asintomatici che non conoscevamo, oggi sappiamo che l’80% dei contagiati e’ asintomatico. Prima i luoghi con piu’ contagi erano le Rsa, oggi sono le famiglie. Prima solo una parte dell’Italia era interessata dal virus, oggi tutto il paese, e sappiamo che l’Italia non e’ tutta uguale”. Lo ha detto commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri durante una conferenza stampa. (Uct/ Dire) 18:56 29-10-20