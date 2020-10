Giusy Versace diventa modello e stimolo per gli studenti di un college di New York

29 Ottobre 2020 – In tempi di didattica a distanza, insegnanti e alunni sono alla ricerca di nuovi stimoli per superare le difficoltà del momento e lo sport, con i suoi valori e i suoi protagonisti, può diventare un utile modello di riferimento. E’ successo nello stato di New York, e precisamente nella località di Dobbs Ferry, che gli studenti dell’ultimo anno del Dobbs Ferry High School, facendo una ricerca sullo sport, si sono imbattuti nella storia di Giusy Versace e dell’eroina da lei inventata nel libro per ragazzi Wondergiusy. Il caso vuole che la loro insegnante, Maria Addona, avesse conosciuto Giusy nel 2015 proprio a New York, quando in occasione di un evento promosso da “Save the Dream” la Versace aveva danzato a Times Square con il ballerino Raimondo Todaro. Maria Addona non ha quindi esitato a mettersi in contatto con Giusy per chiederle un video messaggio che potesse portare un po’ di sorrisi e positività tra i suoi studenti, in un momento difficile come questo. Giusy ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa e anche gli studenti hanno gradito la sorpresa che la professoressa Addona ha preparato per loro. Giusy, come suo solito, ha cercato di trasmettere la sua grandissima voglia di vivere e di sorridere sempre anche quando la vita ti riserva brutte sorpresa, di scherzare sulle sue protesi con tacchi alti, sulla sua vittoria a “Ballando con le Stelle”: “Io, senza gambe, ho vinto una gara dove le gambe sono elemento più importante…”. E poi il suo inno alla vita “life is beautiful, be positive and never give up”. Ricordiamo che Wondergiusy, il libro illustrato per ragazzi scritto nel 2018 per la casa editrice Mondadori e che narra le gesta di una supereroina dotata del potere del sorriso e di un paio di gambe alate per aiutare chi è in difficoltà, dallo scorso settembre è disponibile anche in versione audiolibro scaricabile dall’App Storytel, la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast disponibile su Apple Store per iOS e su Google Play per Android.