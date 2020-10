Milano: la Polizia di Stato arresta spacciatore 60enne

Ieri pomeriggio, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 60 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti del Commissariato Scalo Romana, a seguito di un’attività investigativa e di servizio di controllo del territorio, hanno individuato un pregiudicato italiano che utilizzava la propria abitazione, in via Avancinio, per spacciare droga. Gli agenti hanno visto lo spacciatore uscire dall’appartamento per dirigersi in strada dove ad attenderlo c’era un 46enne italiano a bordo della propria auto: il 60enne ha ceduto una dosa di cocaina e ha fatto rientro a casa.

L’acquirente, dopo essere stato fermato dalla volante del Commissariato, ha ammesso di essere un assuntore abituale e di acquistare quotidianamente lo stupefacente dal 60enne e ha, poi, consegnato la dose comprata poco prima. I poliziotti, che avevano assistito alla vendita della droga, hanno perquisito l’abitazione dello spacciatore rinvenendo 14 dosi di cocaina: sei dosi all’interno della cornetta di un telefono e altre sette all’interno di un finto accendino. Inoltre gli agenti hanno sequestrato un bilancino digitale e 40 euro nel portafoglio.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11905f9ada4cb21af947326001