Catania, spostamento stazione INGV

Un elicottero (AB 412) dei Vigili del Fuoco proveniente dal Reparto Volo di Catania è intervenuto nella zona Sud – Ovest dell’Etna per lo spostamento di una Stazione multiparametrica (sismica e Infrasonica). L’intervento effettuato dal Drogo 6 – con l’ausilio del gancio baricentrico – ha richiesto una particolare attenzione e cautela per via dell’altitudine (quasi 3.000 metri slm) e della delicatezza della struttura da trasportare. La Stazione INGV necessitava lo spostamento in quanto una recente colata ne aveva disabilitato le funzioni. La stessa nei prossimi giorni verrà collocata in luogo diverso e riprenderà la sua regolare funzione di monitoraggio.

