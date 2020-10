Coronavirus, Francia: nuovo lockdown approvato dal 70% dei cittadini 

11:12 – Uno studio dell’Istituto Odoxa-Dentsu consulting per Le Figaro e France Info mostra un approvazione del 70% per il nuovo lockdown decretato dal presidente Emmanuel Macron per la Francia. Pare che nel 51% dei casi, sia stato proprio il Presidente Macron a convincere i cittadini, “ 9 punti in piu’ rispetto all’annuncio del coprifuoco, due settimane fa, ma 14 punti in meno rispetto all’introduzione del primo lockdown – in Francia si usa piuttosto il termine di ‘confinement’, confinamento – nel marzo scorso.“ (cit. ANSA)

SM