(DIRE) Roma, 30 Ott. – “Il decreto ristori e’ una risposta totalmente insufficiente su cui il governo ha mentito, inizialmente doveva prevedere contributi per il 100-200% del fatturato dell’attivita’. Se lo Stato ti costringe per decreto a chiudere, poi deve aiutarti su affitti, utenze e costi fissi o cosi’ e’ una condanna a morte annunciata”. Cosi’ Giorgia Meloni parlando in piazza Capranica a Roma. (Sor/ Dire) 18:36 30-10-20