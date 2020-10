Trump: “I nostri cuori con il popolo Francese. Gli attacchi terroristici devono cessare”

10:26 – In seguito degli attacchi all’arma bianca a Nizza, in cui hanno perso la vita tre persone, l’attuale Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un post su Twitter, nel quale esprimere la sua vicinanza e quella degli USA alla Francia. Il Presidente Trump si esprime con tali parole: “ I nostri cuori sono con il popolo francese. L’America è al fianco del nostro più vecchio alleato in questa lotta. Questi attacchi terroristici islamici radicali devono cessare immediatamente. Nessun paese, Francia o altro, può sopportarlo a lungo!”

SM