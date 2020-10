Turchia. Sisma di M 7.0 nella zona di Smirne. Vittime e feriti

15.20 – Fortissimo terremoto in Turchia, i sismografi riportano magnitudo 7.0. Interessata la zona di Smirne. Vittime e feriti nelle zone interessate dal forte terremoto, le prime fonti locali riportano che sono crollati una ventina di palazzi, al momento 5 morti ma il bilancio potrebbe tragicamente aumentare. La scossa ha avuto epicentro a largo di Samos nel Mar Egeo. Il sisma è stato avvertito non solo in Turchia ma anche in Grecia, Macedonia del Nord e Bulgaria. Il Presidente Erdogan ha già mobilitato il paese in aiuto alle zone colpite dal forte terremoto.

FR