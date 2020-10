I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina sulla A2, corsia nord, tra gli svincoli di Vazzano e Sant’Onofrio, per l’incendio di un autoarticolato in transito. Il tempestivo intervento delle squadre VV.F. ha impedito che l’incendio, originatosi nel vano motore, si propagasse a tutta la cabina. Il traffico non ha subito interruzioni.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=68261