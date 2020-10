E’ morto Sean Connery, aveva 90 anni

E’ morto Sean Connery, uno degli attori più popolari al mondo si è spento all’età di 90 anni. Star indiscussa del grande e del piccolo schermo a tutti noto non solo ma forse e soprattutto per il suo ruolo da protagonista in James Bond agente 007. Sir Thomas Sean Connery era nato in Scozia ad Edimburgo, il 25 Agosto 1930, oltre ad essere una delle più ricercate star di Hollywood è stato anche produttore cinematografico. Connery ha vinto un Premio Oscar, tre Golden Globe (compreso l’Henrietta Award e quello alla carriera) e due Premi BAFTA.

