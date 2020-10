Reggio Calabria. Nigeriani protestano contro la violenza e gli abusi

Singolare protesta di una ventina di giovani extracomunitari, per lo più nigeriani che hanno manifestato con la violenza ed il razzismo. Il gruppetto era questa mattina a Piazza Sant’Agostino ed esibiva dei “cartelli” con scritte che denunciavano la violenza. La pacifica dimostrazione è stata tenuta sotto gli occhi degli agenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri che hanno monitorato la zona. Nei giorni scorsi in Nigeria si sono avute vibrati proteste della popolazione locale contro gli abusi della temuta Polizia Locale, la Squadra Speciale Antirapina (SARS), autrice in base a quanto riferito da parte della comunità africana dei nigeriani di: violenze, omicidi, estorsioni e quant’altro. Altre manifestazioni simili si sono tenute in altre città italiane ad opera di cittadini extracomunitari.

FMP