Violento incidente nella galleria della SS106 all’altezza di Bova Marina (RC)

21.55 – Violento incidente stradale nella zona di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, sulla Strada Statale 106 all’interno di una galleria (tratto con doppia linea bianca continua). Coinvolte due autovetture, una Volkswagen Golf ed una Toyota Yaris, le cause dell’impatto sono ancora da accertare, sul posto le Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco per i rilievi del caso e la messa in sicurezza delle carreggiate. Appena dopo l’incidente, sono intervenute le autoambulanze ed il personale del 118 da Palizzi, da Melito Porto Salvo e da Reggio Calabria per soccorrere i 4 feriti che sono stati trasportati agli Ospedali Riuniti.

