Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria 2.0. Il nuovo infopoint digitale e tante novità per il nuovo anno accademico

Infopoint virtuale, orientamento online quotidiano, nuovi profili social su Facebook, Instagram e Youtube: al via la nuova esperienza digitale dell’Accademia reggina che rafforza la sua presenza sul web e offre alle nuove matricole un’importante occasione per orientarsi sulla vita accademica anche a distanza.

La nuova piattaforma web – disponibile accedendo al link www.accademiabelleartirc.it/infopoint – contiene tutte le informazioni utili per l’iscrizione e presenta l’intera offerta formativa accademica, rinnovata e in linea con le tendenze del mercato del lavoro. L’Accademia , infatti, offre una ricca possibilità di scelta tra ben otto scuole ordinamentali: Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica d’Arte, Scenografia, Fumetto ed illustrazione, Progettazione della moda e Comunicazione e Didattica dell’arte.

La mission dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria è sempre stata quella di introdurre i giovani studenti nella dimensione produttiva e professionale di un settore, quello artistico, in continua trasformazione. Per questo l’Accademia reggina – forte delle sue competenze e professionalità maturate in oltre cinquant’anni di attività – si è preparata per affrontare le difficili sfide del presente potenziando la digitalizzazione e la comunicazione online.

Grazie alla cooperazione tra i docenti, coordinati dal responsabile dell’orientamento prof. Massimo Monorchio, e numerosi studenti coadiuvati dalla Consulta è nato il progetto “Infopoint”: una nuova e coinvolgente grafica web e social, un blog con le esperienze artistiche degli allievi, tante gallerie fotografiche sulla vita accademica, e soprattutto aggiornamento quotidiano dei canali social e assistenza in diretta con le nuove matricole. Dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 12.00, il team dell’orientamento fornisce assistenza live su Google Meet (il codice di accesso e le modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, inoltre quotidianamente attraverso i social istituzionali saranno publicati links di Meet) per far conoscere l’offerta didattica, i servizi formativi e le opportunità lavorative dell’Accademia reggina orientando gli aspiranti studenti verso una scelta consapevole.

L’Accademia di Reggio Calabria ha voluto lanciare un segnale importante per rafforzare la presenza online dell’istituzione in un momento difficile come quello che sta attraversando il nostro paese.