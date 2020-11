Coronavirus, 29.907 i nuovi casi e 208 le vittime. Continua la crescita delle terapie intensive

Altri 96 pazienti in terapia intensiva, sale a 1.939 il totale dei ricoverati in rianimazione

Roma – Sono 29.907 i nuovi casi di coronavirus oggi in Italia, 208 le vittime. Sono stati fatti però circa 30 mila tamponi in meno rispetto a ieri (183 mila). I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 unità, portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936, per un numero complessivo di 18.902. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute.

