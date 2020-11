Covid. Salvini: Intervenire su trasporti, richiudere tutto un disastro

(DIRE) Roma, 1 Nov. – “Richiudere tutto sarebbe un disastro, faremo di tutto per evitarlo”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Instagram. “Al presidente Conte dico: un dcpcm a settimana? Non si puo’ andare avanti cosi’, ci vuole un po’ di visione e programmazione, di certezze”, sottolinea. Salvini chiede “cure e tamponi a domicilio e di intervenire sui trasporti”. “Qualcuno crede davvero che chiudere bar, ristoranti e palestre serva a qualcosa? I dati del contagio non migliorano, bisogna intervenire sul trasporto pubblico”, attacca Salvini. (Lum/ Dire) 12:23 01-11-20