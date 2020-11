Milano: Polizia arresta 2 pusher

Ieri pomeriggio in via Cagnola, gli agenti delle Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un cittadino senegalese di 31 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato l’uomo e l’hanno trovato in possesso di 5 dosi di marijuana di peso complessivo di 122,35 gr.

Invece, nella serata in Largo Dominioni, gli agenti della volante del Commissariato Scalo Romana hanno arrestato un cittadino italiano 21enne. A seguito di controllo, gli agenti l’hanno trovato in possesso di 15 dosi di hashish dal peso di circa 75 gr nascoste all’interno di pacchetti di sigarette e, all’interno del suo appartamento, hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 10 gr di hashish.