Siracusa. Agente libero dal servizio arresta un rapinatore

E' stato un agente di Polizia, libero dal servizio, ha bloccare un rapinatore alle 18.00 di ieri pomeriggio nei pressi di Viale Santa Panagia, dopo che il malvivente aveva effettuato un colpo in un esercizio commerciale di Viale Teracati. Il Poliziotto, a bordo della sua autovettura, ha notato un uomo fuggire a piedi inseguito da un'altra persona. Sceso dall'auto e bloccato il fuggitivo, l'agente lo identificava per Violante Raffaele, di 47 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine. I fatti erano presto chiariti perché Violante, poco prima, si era impossessato di denaro contante da una cassa di un negozio sito in Viale Teracati ed era fuggito inseguito da un dipendente. Per non farsi agguantare, il malvivente tentava di colpire la sua vittima con una bottiglia. Dopo aver esperito tutti gli obblighi di legge, il rapinatore, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato posto ai domiciliari.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Siracusa/articolo/9765f9e7755d62dd853398020