Asi Calabria: si è svolto il congresso per il rinnovo dei vertici

Congresso ai tempi del coronavirus per Asi Calabria che rinnova i suoi vertici. Un’Assemblea elettiva che si è data appuntamento sulla piattaforma Teams, e alla quale hanno partecipato oltre 50 società affiliate Asi, sui relativi territori di appartenenza. Riconfermati Giuseppe Melissi, per il terzo mandato consecutivo alla guida del comitato regionale, e Fabio Gatto per il provinciale Reggio Calabria. Una new entry, per la sezione comunale, con Luigi Digiacomantonio, collaboratore nella sede regionale, per espletare il suo primo mandato. Si riparte dunque per altri 4 anni, delicatissimi, vista la situazione, che vedranno Melissi, Gatto, Digiacomantonio e le loro squadre, al lavoro, a sostegno dello sport, attraverso la promozione dei valori che incarna, oggi più che mai, in un momento in cui lo sport e i suoi operatori, come tanti altri comparti, sono messi a dura prova dalla situazione sanitaria internazionale. “Il nostro impegno sarà raddoppiato e triplicato anche, rispetto agli ultimi 8 anni che mi hanno visto alla guida dell’Asi – sono le parole del Presidente Melissi -. Ho dato il massimo e continuerò a farlo perché oggi più che mai lo sport ha bisogno di tutela, e i giovani hanno bisogno di sport. Non solo i giovani in verità, ma tutta la popolazione che, attraverso l’attività fisica, può tenere vivi e attivi corpo e mente. Lo sport come riscatto sociale e come mezzo per il benessere psicofisico, i cui benefici sono oggi, in questa situazione, più preziosi di ieri. Abbiamo fatto grandi rinunce quest’anno, come le Asiadi, per esempio, che rappresentano un grande momento di sport e aggregazione, ma della necessità abbiamo fatto virtù, reinventandoci con formule sempre nuove, sfruttando, quali improvvisate palestre, i nostri salotti e le camere da letto e, con la tecnologia a nostro vantaggio, siamo entrati nelle case dei calabresi. Ci siamo avvalsi dei precipui benefici dello sport che, ancora una volta, ci ha salvati, facendoci ritrovare, nonostante tutto, ancora e sempre uniti. E proseguiremo su questa scia – ha concluso il Presidente regionale – rispettando le regole; perché si possa uscire presto da questa tremenda situazione, per poi gettare le basi per una nuova rinascita, in Calabria come nel resto d’Italia. Obiettivo: il coinvolgimento capillare delle società Calabresi e con loro del tessuto sociale, per dare vita ad un circolo virtuoso sempre più consolidato e diffuso”. I presidenti uscenti hanno illustrato e relazionato sulle attività dei comitati rilevando la crescita esponenziale del numero delle Asd affiliate, e l’incremento dei palinsesti delle attività sportive e formative dei vari comitati.

Il Presidente Provinciale Asi, Gatto si dichiara felice della riconferma del mandato soprattutto in virtù del duro lavoro che l’Ente è chiamato a svolgere oggi, in considerazione del particolare periodo che sconvolge le nostre vite. “Lo sport va salvato e deve essere sempre strumento di unione – dichiara il Presidente provinciale -. Gli Enti di Promozione Sportiva sul nostro territorio detengono più dell’80% dell’offerta sportiva globale ed è necessario dare risposte concrete in virtù del lavoro che si andrà a compiere. In questi anni abbiamo messo in campo tantissime attività come Comitato, non solo in termini numerici ma anche da un punto di vista qualitativo che spazia dall’assistenza alle società, alla progettazione di attività di tipo sociale e formativo”. Gatto ha, inoltre, ribadito l’impegno volto a sostenere le società sportive, soprattutto in una situazione emergenziale dovuta al blocco delle attività e in virtù delle difficoltà delle Asd. Il tutto ricordando l’importanza della prossima sfida, ossia la riforma del settore sportivo e l’introduzione del registro terzo settore.

Grande emozione e gioia per il neo eletto Luigi di Digiacomantonio, entusiasta per la nuova carica che si appresta ad intraprendere con grande serietà e operatività. “Inizierò da subito con grande energia – ha affermato Digiacomantonio -, il primo passo sarà quello di strutturare il comitato comunale fino ad oggi mai avviato”. I ringraziamenti dei tre presidenti sono andati alle Asd affiliate e ai dirigenti nazionali “per il supporto che riceviamo nello svolgimento della preziosa opera di promozione sportiva che, a queste latitudini riveste una importanza ancor più considerevole”. Ospiti d’onore il Presidente Coni Calabria, Maurizio Condipodero e il Presidente Cip Antonello scagliola. Sono stati eletti nel direttivo regionale: Salvatore Cropanise, Mariangela Polimeno, Vincenzo Nocito, Demetrio Morabito. Direttivo provinciale Reggio Calabria: Maria Teresa Perri, Ferdinando Parete, Ferrara Giuseppe e Paolo Campolo. Direttivo comunale: Antonio Cordova, Domenico Licandro, Rosa Maria Messina, Luigi Gabrijelcic.