Coronavirus, stabile il rapporto tra tamponi e positivi. 233 decessi, oltre quota 2mila le terapie intensive

Oggi 22.253 nuovi positivi con 135.731 tamponi, rapporto stabile al 16,3%

Roma – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 22.253, rilevati sulla base di 135.731 tamponi, 233 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 39.059. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 3.637. Sono invece 2.022 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 29.907, su 183.457 tamponi, mentre le vittime erano state 208. Resta stabile al 16,3% il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi.

Sono 83 le nuove terapie intensive per Covid 19 nelle ultime 24 ore (2.022 in tutto), 938 invece i nuovi ricoveri ordinari che portano il numero totale a 19.840. Sono quasi 48mila invece i tamponi in meno rispetto a ieri, dato che ha portato anche a un calo di nuovi contagi accertati: quasi 7mila in meno rispetto a 24 ore fa. Tra le regioni, è sempre la Lombardia quella con piu’ casi, 5.278 contro gli 8.607 di ieri ma con quasi 15mila tamponi in meno. Seguono la Campania, il Piemonte e il Veneto.

