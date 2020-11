Covid. Convergenza anche in Senato, passa il testo del Centrodestra

(DIRE) Roma, 2 Nov. – Prove di dialogo tra maggioranza e opposizione anche in Senato, dopo la Camera. I due schieramenti si avvicinano anche a Palazzo Madama sulle risoluzioni presentate per il voto dopo le comunicazioni del premier Conte sulla situazione epidemiologica in Italia e le eventuali nuove misure. Passa la risoluzione del centrodestra (a prima firma Ciriani), votata per parti separate, nella parte riformulata su richiesta del governo. Si tratta dei punti 12, 13, 14, 15, 18 e 22. In questo modo il testo ottiene 247 voti favorevoli, 0 contrari e tre astenuti. Dopo la discussione generale il ministro Federico D’Inca’ ha dato parere favorevole alla risoluzione firmata dai capigruppo di maggioranza e ad alcuni impegni della risoluzione firmata dai capigruppo di centrodestra, e su tre punti di quella presentata da Calderoli (Lega). Il parere contrario arriva invece sulle proposte a firma Emma Bonino (+Europa) e Tiziana Drago (Misto). La maggioranza dice no alla premessa e al dispositivo della quarta risoluzione, quella del centrodestra a firma dei senatori Romeo, Bernini e Ciriani, “fatti salvi gli impegni 12, 13, 14 la riformulazione del 15, il 18 e il 22” su cui il governo esprime “parere favorevole”. E’ un ulteriore segnale di come il Governo stia aprendo su alcuni punti nei confronti dell’opposizione. I punti di convergenza su cui la maggioranza appoggia la risoluzione dell’opposizione riguardano esigenze dei pazienti non covid-19, garanzia della tutela per disabili e caregiver, interventi per non isolare bambini e persone con disabilità, potenziamento dell’assistenza domiciliare soprattutto in favore degli anziani, pari opportunità per la didattica a distanza, rafforzare gli organici delle forze di polizia. A parte quest’ultima sulle forze di polizia, si tratta delle stesse raccomandazioni al governo approvate congiuntamente alla Camera. (Sor/Dire) 21:52 02-11-20