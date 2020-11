DPCM. Nuove restrizioni, coprifuoco alle 21 e tre fasce di rischio per le Regioni oltre alle zone rosse

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte espone alla Camera nel tardo pomeriggio il “fantasma” del suo ennesimo DPCM che va a rinforzare le misure del precedente di appena una settimana fa. Le novità riguardano ulteriori restrizioni: il coprifuoco a livello nazionale verrà anticipato alle ore 21.00, saranno limitati gli spostamenti nelle regioni a rischio, se non per comprovati motivi di urgenza, di lavoro o di salute. Interventi anche sui mezzi pubblici la cui capienza dovrà essere limitata al 50% della portata, chiusi i Musei e le mostre, i centri commerciali la Domenica ed i centri scommesse. La didattica continuerà a distanza per le scuole secondarie così come nel precedente DPCM.

Ulteriori stop saranno demandate dal Governo alle Regioni. Una prassi già vista nelle fasi precedenti del covid-19. Ci saranno tre fasce entro le quali verranno ricondotte le Regioni in base ai contagi e all’indice Rt, a queste fasce corrispondono misure via via più rigide. Insomma tanta confusione e nessuna certezza ancora per un DPCM che dovrebbe essere operativo da Mercoledì.