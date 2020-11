Muore nella notte dei suoi 80 anni. Addio a Gigi Proietti

E’ morto Gigi Proietti. Un malore, il ricovero d’urgenza e poi complicazioni cardiache. Nell’anno più buio, nella notte del suo compleanno. Ha scelto di uscire di scena così, abbandonando il palco per sempre. Quel palco dove, Proietti, ha reso unico ogni ruolo interpretato, ogni spettacolo presentato. Voce indimenticabile, risata magnetica e due “occhi please” che hanno raccontato l’Arte nella più nobile delle maniere. Doppiatore, attore, cantante, ma anche presentatore e regista, Gigi Proietti incarnava alla perfezione la figura del One Man Show. Dai laboratori teatrali alle serate in Rai con Fantastico; le fiction e il suo insostituibile Maresciallo Rocca; Cinecittà, le ‘mandakate’ e i Vanzina; e gli show allo Stadio Olimpico, colmo, nel cuore della sua Roma.