Si comunica che, a causa di un intervento sulla rete idrica comunale, dalle ore 7.00 fino a fine lavori del giorno 03/11/2020, saranno previsti disservizi idrici nella via Lia, via Carrera II^ e via Carrera I^.

