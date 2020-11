Ruanda, riaprono le scuole con massimo 23 studenti per classe

Ritorno in aula dopo quasi 8 mesi di chiusure per covid

(DIRE) Roma, 2 Nov. – Indossare la mascherina; lavarsi le mani e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea prima di entrare in classe; non superare il numero di 23 alunni per aula. Sono alcune delle regole che hanno dovuto rispettare gli studenti e gli insegnanti del Ruanda, tornati a scuola oggi dopo quasi otto mesi di chiusura imposti per arginare la diffusione del Covid-19. Il governo di Kigali ha deciso di riaprire gli istituti a fronte del basso numero di casi attivi presenti nel Paese, che a oggi sono 190. A riaprire non sono state pero’ tutte le scuole. L’esecutivo del presidente Paul Kagame ha disposto un ritorno graduale degli studenti: i primi a fare ritorno in classe saranno gli allievi delle scuole primarie e secondarie. Secondo interviste e testimonianze apparse sulla stampa locale, per numerose scuole del Paese non sara’ semplice rispettare le nuove regole, soprattutto quelle pubbliche. In alcune scuole della capitale, ha riferito l’emittente britannica Bbc, oggi si sono recati in classe fino a 46 studenti per classe. Stando ai dati dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), i casi confermati di Covid-19 in Ruanda sono 5.137, mentre 35 i decessi. (Est/Dire) 15:55 02-11-20